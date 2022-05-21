У Кривому Розі двоє лікарів торгували рецептами на придбання нарковмісних препаратів

За грошову винагороду медичні працівники видавали наркозалежним громадянам спеціальні рецептурні бланки на право отримання лікарського засобу, що містить наркотичний засіб чи психотропну речовину.

Схему незаконної діяльності лікарів одного із медичних закладів Кривого Рогу викрили оперативники управління боротьби із наркозлочинністю Дніпропетровщини спільно із правоохоронцями відділення поліції № 3 Криворізького РУП, під процесуальним керівництвом прокурора Криворізької північної окружної прокуратури.

20 травня у приміщенні медичного закладу поліцейські провели обшук, під час якого вилучили печатку одного із лікарів та підприємства, журнал «Реєстрації амбулаторних пацієнтів», «Реєстрації швидких тестів», 300 медичних карток амбулаторних хворих, медичні картки амбулаторних хворих без реєстраційних номерів, 1 000 рецептурних бланків, 66 заповнених рецептурних бланків, зошити із чорновими записами та понад 13 тисяч гривень.

Вилучені речові докази направили на проведення експертизи.

Слідчі дії проводилися в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 319 (незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області