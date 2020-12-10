У Кривому Розі групу осіб викрито у розкраданні 6 мільйонів гривень бюджетних коштів

Підозру повідомлено посадовцю Криворізької міської ради, директору приватного підприємства та чотирьом виконавцям.

Злочинну діяльність з розкрадання та легалізації коштів та осіб, причетних до її організації, викрили оперативники управління стратегічних розслідувань у Дніпропетровській області Нацполіції, слідчі обласної поліції спільно з Дніпропетровською обласною прокуратурою.

Встановило, що протягом 2019-2020 років проводилися роботи з будівництва та реконструкції об’єктів системи охорони здоров’я та освіти, розташованих на території м. Кривий Ріг. З метою привласнення бюджетних коштів, їх розпорядник — керівник одного з управлінь виконкому Криворізької міськради — та директор приватного підприємства, налагодили процес із внесення до актів виконаних робіт неправдивих відомостей.

До злочинної діяльності співорганізатори залучили ще 4-х осіб — начальника відділу одного з управлінь виконкому Криворізької міськради та працівників приватного підприємства, кожен із яких виконував свою роль у злочинній «схемі». Як результат — в офіційних документах відображалася необґрунтовано завищена, як правило, у понад 2 рази, вартість використаних будівельних матеріалів.

Наразі задокументовано 5 фактів розкрадання бюджетних коштів на суму понад 6 мільйонів гривень. Кошти були призначені для реконструкції приміщень під амбулаторії центрів первинної медико-санітарної допомоги та будівництва системи водовідведення однієї із місцевих шкіл.

Отримані кошти зловмисники згодом легалізували шляхом придбання дорогих автомобілей преміумкласу.

У середу, 9 грудня, правоохоронці провели 49 санкціонованих обшуків у робочих кабінетах розпорядників бюджетних коштів, офісних приміщеннях підрядних і проєктних підприємств, постачальників будівельних матеріалів, місцях мешкання учасників групи, їх автомобілях і гаражах.

Під час обшуків вилучено документи, чорнові записи, гроші, комп’ютерну та іншу оргтехніку, що можуть підтверджувати протиправну діяльність учасників групи. Крім того, вилучено автомобілі загальною вартістю майже 5 мільйонів гривень.

Повідомлено підозру посадовцям Криворізької міської ради та працівникам підприємства — за ч. ч. 3, 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), а директору підприємства та його співзасновнику — за ч.ч. 3, 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання фігурантам запобіжних заходів.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України