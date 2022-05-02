У Кривому Розі лікар продавав рецепти на придбання наркотичних засобів та психотропів

За свої послуги медичний працівник отримував по 500 гривень за кожний виписаний спеціальний рецептурний бланк.

Під час проведення комплексу слідчих заходів правоохоронці встановили, що лікар однієї із лікарень Кривого Рогу виписує громадянам рецептурні бланки на придбання наркотичних лікарських препаратів без відповідних показань.

Другого травня поліцейські провели санкціонований обшук у приміщенні медцентру. В результаті вони вилучили: сліп-пакет з канабісом, 1231 рецептурний бланк, з яких є навіть вже заповнені бланки, а також журнал обліку, мобільний телефон, гроші та блокнот із чорновими записами.

Крім того, під час обшуку в приміщенні знаходився громадянин, який пояснив, що придбав у лікаря три рецептурних бланка за 1500 гривень. При цьому чоловік зазначив, що на замісній метадоновій терапії не перебуває.

Вилучені речові докази направлено на проведення експертизи. За результатами дослідження фігуранту буде повідомлено про підозру.

Слідчі дії проводилися, в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 319 (незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин) Кримінального кодексу України.

Триває слідство. Проводяться подальші заходи щодо встановлення інших осіб, причетних до злочинної діяльності.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області