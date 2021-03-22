У Кривому Розі судитимуть екскерівника держпідприємства за зловживання службовим становищем зі збитками у ₴680 тис.

Криворізькою місцевою прокуратурою №2 скеровано до суду обвинувальний акт відносно колишнього в.о. генерального директора Державного підприємства «Криворізька теплоцентраль» за зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

За даними слідства, у 2016 році посадовець, всупереч вимогам діючого законодавства, без отримання обов’язкової згоди Фонду державного майна України підписав договір-доручення, згідно якого компанії-посереднику було безпідставно перераховано 680 тис гривень бюджетних коштів у якості оплати боргових зобов’язань, які держпідприємство мало перед іншим товариством.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Дніпропетровської обласної прокуратури