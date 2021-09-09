У Кривому Розі учасниць організованої групи судитимуть за привласнення мільйона гривень громадян

Фігурантки працювали кредитними менеджерами фінансової компанії та оформлювали фіктивні кредити на громадян. За скоєне їм загрожує до 12-ти років ув’язнення.

Протиправну діяльність викрила кіберполіція Дніпропетровської області спільно із відділенням поліції №7 Криворізького районного управління поліції.

Встановлено, що до протиправних дій причетні троє мешканок Кривого Рогу віком 25-28 років. Жінки працювали кредитними менеджерами фінансової компанії. Зловмисниці оформлювали повторні кредити на клієнтів фінансової компанії, які раніше користувалися її послугами та вже знаходились у базах установи.

В подальшому, маючи доступ до програмного комплексу, завантажували особисті документи потерпілих. Далі підробляли їх підпис на кредитному договорі. Потім вносили договір до бази фінансової компанії та отримували гроші замість потерпілих.

Від дій зловмисниць постраждало 65 осіб. Сума завданих збитків становить понад мільйон гривень.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Підозрюваним загрожує до 12-ти років ув’язнення з конфіскацією майна. Досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. Обвинувальний акт відносно учасників організованої групи скеровано до суду.

Процесуальне керівництво здійснює Криворізька південна окружна прокуратура.

Департамент кіберполіції Національної поліції України