Трьох поліцейських та надзвичайника з Луганщини судитимуть за державну зраду

Прокурори Луганської обласної прокуратури направили до суду обвинувальні акти стосовно чотирьох правоохоронців регіону за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України).

Слідством встановлено, що троє поліцейських та працівник ДСНС перейшли на бік ворога в умовах воєнного стану. Вони добровільно вступили на «службу» до незаконних окупаційних правоохоронних органів.

Так, поліцейський конвойної служби Головного управління Нацполіції в Луганській області працевлаштувався до так званого «Новопсковського районного відділу внутрішніх справ мвс лнр».

Двоє поліцейських та працівник ДСНС зі Старобільського району обійняли посади у так званих «Новопсковському і Міловському райвідділах внутрішніх справ мвс лнр» та у «Старобільській державній пожежній службі охорони мнс лнр».

Обвинувачені своїми протиправними діями допомагають рф та її збройним формуванням здійснювати агресію проти України.

Усім зрадникам загрожує покарання – 15 років позбавлення волі або довічне, з конфіскацією майна.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі ТУ ДБР, розташованого у м. Краматорську.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури