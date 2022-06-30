У Чернівцях чоловік намагався зарізати опонента

29 червня по вулиці Мізюна на узбіччі біля продуктового магазину під час розпивання алкогольних напоїв між двома чернівчанами виник конфлікт. Унаслідок суперечки один із чоловіків завдав удару ножем іншому у грудну клітину. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження та затримали правопорушника. Потерпілого медики госпіталізували до лікарні.

Слідчі Чернівецького районного управління поліції допитали свідків і очевидців події. Правоохоронці з’ясували, що учора між двома знайомими виникла суперечка. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, 73-річний чернівчанин ударив ножем 42-річного товариша та завдав проникаючого колото-різаного поранення грудної клітини. Після скоєного порушник з місця події втік, а потерпілий звернувся до продавчині магазину про надання йому домедичної допомоги. Жінка одразу викликала лікарів та поліцію.

Слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, передбачених частиною 2 статті 15 (Замах на злочин) та частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці оперативно встановили місцезнаходження злочинця та затримали його у порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі поліції призначили низку експертиз та вилучили з місця події речові докази вчинення злочину.

Під процесуальним керівництвом Чернівецької окружної прокуратури поліцейські повідомили затриманому про підозру.

Наразі вирішується питання обрання йому запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції в Чернівецькій області