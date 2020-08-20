Біля Львова викрили черговий «реабілітаційний центр», де примусово утримували 17 людей

З алко- та наркозалежних знущалися та змушували їх безкоштовно працювати

У селі Малі Підліски Жовківського району на Львівщині правоохоронці викрили незаконний «реабілітаційний центр», де під виглядом надання медичної допомоги від алко- та наркозалежності незаконно утримували та експлуатували 17 людей. У четвер, 20 серпня, поліцейські затримали двох підозрюваних в організації незаконної установи.

Як повідомили в прокуратурі Львівщини, «центр» працював без жодних дозвільних документів та без залучення медиків. Керівники установи – 40-річний уродженець Харківщини, який проживає у Львові, та 43-річна уродженка Житомирської області, яка працює та живе безпосередньо на роботі. Допомагали в здійсненні такої діяльності ще п’ятеро осіб. При цьому за перебування алко- та наркозалежних у цьому «центрі» з їх родичів брали гроші начебто за лікування. Натомість ніякого лікування там не надавали, а на утримуваних осіб чинили психологічний тиск та змушували їх безкоштовно працювати.

«Самовільно залишити центр люди не могли, бо перебували під постійним наглядом персоналу. Водночас, з’ясували, що пацієнти потрапляли до «центру» проти своєї волі, а їх «лікування» оплачували родичі. Вартість за місяць сягала 9 000 грн, не враховуючи кошти на медикаменти чи особисті потреби. При цьому родичі думали, що їх рідних лікують», – повідомила прокурорка Львівщини Ірина Діденко.

За даними начальника поліції Львівщини Василя Віконського, у закладі утримували 17 осіб віком від 19 до 40 років. Це мешканці Львівської області, а також Києва, Тернополя та Харкова. Утримуваних за непослух били. Також цим людям не давали можливості спілкуватися з рідними.

Викрили фігурантів 20 серпня оперативники обласної поліції. Зараз причетним готують підозри та клопотання про обрання запобіжних заходів.

За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.149 (торгівля людьми) КК України, санкція якої передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Правоохоронці не повідомляють, у якому селі діяв так званий реабілітаційний центр. За даними ZAXID.NET, незаконна установа працювала у Малих Підлісках.