У Кривому Розі затримали підозрюваного у жорсткому вбивстві співмешканки

Під час конфлікту зловмисник завдав 28-річній жінці ножове поранення в шию та втік з місця злочину. Цього ж дня чоловіка затримали за межами Кривого Рогу.

6 травня до поліції надійшло повідомлення про те, що в одній із квартир по вулиці Гірників було виявлено труп жінки з порізами на шиї.

На місці події правоохоронці з’ясували, що до злочину причетний раніше судимий за вбивство 40-річний співмешканець померлої.

Під час спільного вживання алкоголю між співмешканцями виник конфлікт, в ході якого чоловік схопив ніж та перерізав жінці горло. Від отриманих ушкоджень потерпіла померла на місці, а зловмисник втік з квартири.

Правоохоронці встановили, що після скоєння злочину чоловік намагався уникнути покарання та виїхав за межі міста. В ході розшукових заходів його місце перебування встановили. Зараз чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України. На даний час вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

В діях зловмисника вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч 1. ст. 115 Кримінального кодексу України (вбивство). Слідчі встановлюють усі обставини справи. Знаряддя злочину вилучили та направили на експертизу.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Криворізького РУП