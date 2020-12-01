У Кривому Розі зловмисник жорстоко вбив жінку

У Кривому Розі у власній квартирі знайшли тіло 74-річної жінки з множинними ножовими пораненнями. Виявилося, що пенсіонерку жорстоко вбив колишній співмешканець її невістки.



Про це повідомляє Департамент карного розшуку.

Вбивство сталося 30 листопада. Тіло дружини зі слідами насильницької смерті виявив її чоловік, коли повернувся додому. Він одразу викликав правоохоронців.

На тілі жінки було 32 ножові поранення.

Правоохоронці оперативно розшукали підозрюваного у вбивстві. 43-річний раніше судимий за вбивство нелюд виявився колишнім співмешканцем невістки загиблої. Затриманий у скоєному зізнався.

“На цей час вирішується питання щодо обрання зловмиснику міри запобіжного заходу – тримання під вартою”, – розповіли у Департаменті. // Діло