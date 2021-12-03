СБУ закінчила розслідування і скерувала до суду «справу Семенченка»

Служба безпеки України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора завершила досудове розслідування за підозрою Семена Семенченка та інших співучасників. Відповідний обвинувальний акт направлено до Шевченківського районного суду м. Києва.

У ході досудового розслідування слідчі СБУ встановили, що Семен Семенченко та інші організатори створили на території України незаконне збройне формування з організаційною структурою військового типу.

До НЗФ входили переважно колишні військовослужбовці та учасники бойових дій. Члени формування проводили військову, стройову та фізичну підготовку. На їх озброєнні перебувала вогнепальна зброя та вибухівка.

Також досудовим слідством здобуто докази організації Семеном Семенченком терористичного акту в липні 2019 року. А саме — пострілу із ручного протитанкового гранатомета у будівлю, де розташовано ТОВ «Інформаційне Агентство «112-Україна».

Загалом у кримінальному провадженні повідомлено про підозру та скеровано обвинувальний акт стосовно 9 осіб.

На даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, виконано вимоги ст. 290 КПК, вручено обвинувальні акти підозрюваним та адвокатам.

Довідка:

Семенченко С.І. підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 260, ч. 3 ст. 260, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України;

Шевченко Є.С. — у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 333 КК України.

СБУ