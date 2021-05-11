Мешканця Закарпаття підозрюють у посяганні на територіальну цілісність України

За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури особі повідомлено про підозру за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканість України (ч. 1 ст. 110 КК України).

За даними слідства, в одній із соціальних мереж чоловік опублікував дописи із закликами до відокремлення Закарпатської області від території держави, надання їй автономного статусу та утворення окремої республіки.

Проведеною судово-лінгвістичною експертизою підтверджено заклики до змін меж державного кордону у його висловлюваннях.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Управління СБУ в Закарпатській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Закарпатської обласної прокуратури