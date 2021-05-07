У Кропивницькому чоловіка засудили до 7 років за спробу вбивства

Уродженця Борислава Львівської області засудили за замах на умисне вбивство жителя Кропивницького.

Про це йдеться в матеріалах Кіровоградського районного суду, передає Златопіль.

Пригода сталася 16 жовтня 2020 року. Обвинувачений прийшов до потерпілого. Разом чоловіки розпивали спиртне. Раптом між ними спалахнула сварка, гість взяв ножа і сім разів ударив ним опонента. Той втратив свідомість, його доставили до реанімації. На щастя, лікарям вдалося врятувати чоловіка.

За цим фактом розпочали кримінальне провадження. Обвинуваченого за такі дії засудили до семи років тюрми.