В колонії на Рівненщині після побиття помер в’язень

За процесуального керівництва Рівненської окружної прокуратури в’язню однієї з виправних колоній Рівненщини повідомлено про підозру у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень іншому засудженому, які спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).

За даними слідства, 32-річний житель Волині, раніше неодноразово судимий за злочини проти життя та здоров’я, наразі відбуває чергове покарання у виправній установі на Рівненщині. Ввечері 18 жовтня цього року він, в коридорі житлової секції колонії, під час конфлікту, який виник на ґрунті особистих неприязних відносин, побив кулаками, дерев’яною палкою та ременем із металевою пряжкою іншого засудженого. Внаслідок отриманих травм потерпілий помер наступного дня у лікарні.

Наразі вирішується питання про переміщення підозрюваного до Рівненського слідчого ізолятора.

Досудове розслідування проводять слідчі Рівненського РУП ГУ НП Рівненській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Рівненської окружної прокуратури