У Кропивницькому митник зловживав службовим становищем на користь приватного підприємства

За процесуального керівництва прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно головного державного інспектора митного поста «Кропивницький» Кропивницької митниці, який зловживав службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що обвинувачений, діючи в інтересах приватного підприємства, під час митного оформлення товару, який надійшов на адресу зазначеного підприємства, не забезпечив перевірку відповідності опису товару у митній декларації відомостям про товар.

Зловживання головного державного інспектора призвело до втрат бюджету України у вигляді недоотримання митних платежів на суму майже 600 тис. гривень.

Нагадуємо, що відповідно до санкції статті посадовцю загрожує позбавлення волі стоком до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Кіровоградська обласна прокуратура