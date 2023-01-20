У Кропивницькому засуджено шахрая, який наживався на амуніції для ЗСУ

Кіровський районний суд міста Кропивницького визнав громадянина винним у шахрайстві.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 13 січня.

Влітку минулого року чоловік розміщував оголошення у Telegram і Facebook, пропонуючи на продаж військову військову амуніцію. Коли з ним зв’язувались потенційні покупці, зловмисник показував фото товару і просив передоплату.

У вироку йдеться про трьох потерпілих, які перерахували шахраю 5520, 1472 і 1600 гривень. Зловмисник замість замовленого товару поміщав у посилку якийсь одяг (сорочку, шорти та юбку), іншим разом шматок ганчірки, а ще один раз — пакетик із землею.

У 2022 році цей чоловік двічі засуджувався Кіровський райсудом за подібні корисливі дії. Зокрема, за те, що присвоїв майже 5 тисяч гривень під виглядом продажу комплекту військової форми. Ще раніше він також притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжку і шахрайство (подробиці справи невідомі, бо вироку немає у публічному доступі — ред.).

У двох попередніх випадках суд відпускав чоловіка з умовним строком. За третім разом суд призначив 3 роки реального позбавлення волі.

Обвинувачений не працює та немає жодного законного доходу, неодружений, за дуже невеликий проміжок часу, з серпня 2022 року по листопад 2022 рік, неодноразово притягувався за вчинення однорідних злочинів проти власності. Суд робить висновок, що обвинувачений не має думки про влаштування свого життя без заподіяння шкоди іншій людині. Інститут права власності, як загальнолюдська цінність, захищена законом, не існує для нього. Суд відзначає, що чоловік скоїв низку корисливх злочинів в умовах воєнного стану, використовуючи найбільш несприятливиий час, тяжкі обставини та умови, в яких опинилося суспільство.