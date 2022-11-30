У Кривому Розі припинено діяльність нарколабораторії з мільйонними доходами

За процесуального керівництва Криворізької центральної окружної прокуратури повідомлено про підозру двом жителям м. Кривого Рогу у незаконному виготовленні, придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 КК України).

За даними слідства, двоє криворіжан налагодили схему з виготовлення та збуту психотропних речовин. Виготовляли метамфетамін та альфа-PVP у спеціальній нарколабораторії у домоволодінні одного з підозрюваних. Інші психотропи, необхідні прекурсори та обладнання закуповували через мережу Інтернет. Реалізовували «товар» роздрібними та оптовими партіями по всій території України з використанням поштових сервісів.

Під час обшуків у фігурантів було вилучено 5 тис пігулок екстазі, 1 тис марок «LCD», близько 1 кг інших заборонених речовин, лабораторне обладнання, пластикові ємності з прекурсорами, мобільні телефони, ноутбуки, чорнові записи та грошові кошти у сумі понад 18 тис доларів США.

Орієнтовна вартість вилучених психотропів за цінами «чорного ринку» сягає 4 млн грн.

Чоловіків було затримано в порядку ст. 208 КПК України. Їм обрано безальтернативні запобіжні заходи – тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими СВ відділення поліції № 4 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області. Оперативний супровід – співробітники Управління боротьби з наркозлочинністю в Дніпропетровській області ДБН НП України.

Пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури