Жителя Хмельниччини судитимуть за сексуальне насильство стосовно малолітньої сестри

Прокурорами Волочиської окружної прокуратури до суду направлено обвинувальний акт стосовно 21-річного жителя Хмельниччини за фактами вчинення насильницьких дій сексуального характеру стосовно особи, яка не досягла 14 років та умисному зберіганні дитячої порнографії без мети збуту чи розповсюдження (ч.ч. 4, 6 ст. 153, ч. 1 ст. 301-1 КК України).

За даними слідства, обвинувачений у лютому 2021 року, перебуваючи в стані наркотичного сп’яніння, вчиняв сексуальне насильство стосовно своєї 8-річної двоюрідної сестри. Усі свої дії знімав на мобільний телефон.

Слідством встановлено 3 епізоди насильства над дівчинкою.

Чоловіку загрожує 15 років в’язниці або довічне позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури