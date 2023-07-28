У Кривому Розі водій на тротуарі на смерть збив жінку

За попередньою інформацією, водій автомобіля «Skoda Octavia» виїхав на тротуар та допустив наїзд на 35-річну жінку. Внаслідок отриманих травм вагітна потерпіла померла у лікарні.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 28 липня 2023 року на пр. Миру м. Кривий Ріг.

За попередньою інформацією навчальний автомобіль «Daewoo Matiz» під керуванням водія-учня та інструктора міг створити аварійну обстановку для попутного автомобіля «Skoda Octavia». Змінюючи рух, водій «Skoda», 1991 року народження, втратив контроль над керуванням та виїхав за межі проїзної частини, де на тротуарі допустив наїзд на жінку-пішохода. Потерпіла була госпіталізована до міської лікарні, де на жаль, померла. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Прохання до свідків вказаної ДТП звернутися за номером – 096 542 53 82.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області