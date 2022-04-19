₴170 тис. штрафу сплатить підприємець за торгівлю алкофальсифікатом

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Рівненської обласної прокуратури Демидівським районним судом 57-річного уродженця Млинівщини засуджено за незаконне придбання, транспортування та збут алкогольних напоїв (ч. 1 ст. 204 КК України).

У суді прокурором доведено, що чоловік, будучи підприємцем, але не маючи необхідних дозволів, проте прагнучи швидкого збагачення, займався постачанням фальсифікованого алкоголю до одного з кафе Млинівщини. Спочатку в нього вилучили 160 л спирту та 99 л водно-спиртової суміші. А пізніше під час огляду в його автомобілі правоохоронці виявили також 60 л спирту та 210 л водно-спиртової суміші.

В обох випадках висновками експертиз підтверджено підробку алкоголю, що становить загрозу для життя та здоров’я людей.

Обвинувачений своєї вини не визнав, переконуючи суд у тому, що алкоголь, який виявили в його авто, йому насправді не належить. У першому випадку він, ніби-то, віз передачу, а в другому – фальсифікат, за його словами, просто підкинули. Проте прокурор повністю довів вину чоловіка.

Вироком суду обвинуваченого визнано винним та призначено покарання – 170 тис. грн штафу, з конфіскацією та знищенням вилучених алкогольних напоїв.

Вирок законної сили ще не набрав, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури