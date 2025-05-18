У Кривому Розі затримали підозрюваного у підпалі автомобіля (фото)

Місцевий житель вночі підʼїхав на місце злочину на велосипеді та підпалив автомобіль ВАЗ, яким користувався 31-річний містянин. В результаті займання транспортний засіб вигорів вщент.

Подія сталася 15 травня опівночі біля приватного домоволодіння у Центрально-Міському районі міста. Поліцейські зареєстрували злочин до ЄРДР та розпочали досудове розслідування, в ході якого з’ясували, що до умисного пошкодження автівки причетний 37-річний чоловік. З місця події криміналісти вилучили пожежне сміття та інші речові докази.

Правоохоронці Криворізького районного управління поліції затримали зловмисника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі, під процесуальним керівництвом Криворізької центральної окружної прокуратури, повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст.194 Кримінального кодексу України.

Наразі підозрюваному обрали запобіжний захід.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Криворізького районного управління поліції