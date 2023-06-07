У Кривому Розі затримали жінку за неправдиву інформацію про вибухівку у лікарні

Жінка зателефонувала на лінію «102» та повідомила, що заклала вибухівку на вході в одній із криворізьких лікарень.

Повідомлення надійшло до поліції 6 червня близько 19:00. Співробітники відділення поліції № 4 Криворізького РУП обстежили будівлю лікувального закладу та прилеглу територію. На щастя, жодних вибухових або небезпечних пристроїв виявлено не було.

Поліцейські встановили, що телефонний дзвінок про вибухівку у медичному закладі надійшов від 30-річної жительки іншої області. Жінку виявили на автовокзалі та вилучили у неї мобільний телефон. Її одразу ж затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі вирішується питання про вручення затриманій повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Криворізького районного управління поліції