У Китаї засуджено до смерті злочинний синдикат, який ошукав людей по всьому світу на $1,4 млрд

Шахраї насильно змушували людей працювати на себе, а незгодних вбивали.

Проміжний народний суд Веньчжоу в Китаї засудив 11 членів впливової сім’ї Мін у Коканзі, М’янма, до смертної кари за їхню ймовірну роль у злочинному синдикаті. Ще п’ятьом було винесено смертні вироки з відтермінуванням на два роки. Синдикат звинувачують в організації незаконних азартних ігор та шахрайських операцій на суму понад 1,4 мільярда доларів, а також у вбивствах працівників, які не підкорялися наказам. Ще 12 обвинувачених отримали тюремні вироки від п’яти до 24 років. Дворічні відтермінування смертної кари часто замінюються на довічне ув’язнення, повідомляє The Guardian.

Синдикат «спирався на воєнізовані формування», для створення кількох укріплених комплексів у Коканзі, йдеться в заяві суду. Стверджується, що група вбила 14 людей, зокрема десятьох, причетних до шахрайства, які намагалися втекти від групи або не підкорялися її керівництву. Було згадано інцидент у жовтні 2023 року, коли обвинувачені «відкрили вогонь» по людях у шахрайському комплексі, щоб запобігти їх поверненню до Китаю.

Шахрайські центри, у яких злочинці реалізують складні онлайн-шахрайства, спрямовані на людей по всьому світу, поширилися в країнах Південно-Східної Азії, зокрема в М’янмі, Лаосі та Камбоджі. Вони часто використовують працівників, які стали жертвами торгівців людьми. Їх змушують грати шахрайські ролі на основі романтичних стосунків та інвестицій у рамках глобалізованої індустрії, яка, за оцінками Управління ООН з наркотиків і злочинності, має оборотну капіталізацію у 40 мільярдів доларів щорічно. У квітні ООН попередила, що китайські та південно-східноазійські банди заробляють десятки мільярдів доларів на рік через кібершахрайські центри. // Дзеркало тижня