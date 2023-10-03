У Києва військовий застрелив двох співслужбовців

У Києві сталася стрілянина під час якої військовослужбовець ЗСУ вбив двох інших військових. Зловмисника затримано, ведеться розслідування.

Все, що відомо про надзвичайну подію – в матеріалі РБК-Україна. Під час підготовки матеріалу використовувалися: коментарі РБК-Україна від начальниці відділу комунікації Головного управління Національної поліції у Києві Юлії Гірдвіліс та речниці Печерського райуправління поліції Києва Оксани Тищенко, а також повідомлення місцевих ЗМІ.

Як розповіли виданню в правоохоронних органах чоловік розстріляв двох інших військових з власної автоматичної зброї.