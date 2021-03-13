Зникла частина доказів у справі розстрілів під Хмельницьким СБУ у 2014 році

У Хмельницькому міськрайонному суді розпочали досліджувати письмові докази у справі розстрілів під стінами управління СБУ в Хмельницькій області, які сталися 19 лютого 2014 року під час подій Євромайдану.

Деякі з них, як розповіла Суспільному згодом прокурорка Юлія Малашич, зникли під час проведення досудового розслідування. Зокрема відсутній флешносій з відеозаписом та кулі.

«Щодо окремих протоколів слідчих дій, то у них відсутні додатки, зокрема, фототаблиці, записи відеофіксації. Не має одного з металевих предметів, я не можу констатувати приналежність чи не приналежність його до гільз чи набоїв, тому скажу металевого предмета, який був вилучений з ноги одного із потерпілих. У ході досудового розслідування він також був втрачений», – каже прокурорка.

Пояснює – з приводу цих «зникнень» варто звернутися до військової прокуратури Західного регіону, прокурори якої на той час здійснювали досудове розслідування у справі розстрілів під управлінням СБУ в Хмельницькій області.

Сторона обвинувачення запевняє, що буде робити усе можливе, щоб ці втрати доказів не вплинули на об’єктивний судовий розгляд справи.

Наступне судове засідання суду відбудеться 24 березня. // podillyanews.com