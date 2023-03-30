У Києві 48-річному вбивці-рецидивісту оголошено обвинувальний вирок

За підтримання публічного обвинувачення Деснянською окружною прокуратурою м. Києва оголошено обвинувальний вирок раніше неодноразово судимому, в тому числі за вбивство, 48-річному уродженцю міста Києва за обвинуваченням у вчиненні умисного вбивства (п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України).

Прокурором у суді доведено, що у листопаді 2021 року між двома чоловіками, які у квартирі вживали алкогольні напої, виник конфлікт. Під час сутички обвинувачений розкладним ножем наніс потерпілому не менше 6 поранень у життєво-важливі органи, внаслідок чого останній помер на місці.

З метою приховати злочин, зловмисник забрав з квартири речі із можливими слідами злочину та мобільний телефон. Він також погрожував матері потерпілого у разі, якщо вона викличе поліцію. Після цього з місця вчинення злочину втік.

У суді обвинувачений свою вину не визнав, у вчиненому не розкаявся.

Вироком суду чоловіка визнано винним у вчиненні умисного вбивства, вчиненому особою, яка раніше вчинила вбивство за п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України. За сукупністю вироків обвинуваченому призначено остаточне покарання у виді 13 років позбавлення волі.

Прокурором вказаний вирок буде оскаржено в апеляційному порядку у зв’язку з невідповідністю призначеного судом покарання характеру суспільної небезпеки вчиненого злочину та особі обвинуваченого, через м’якість призначеного покарання.

Досудове розслідування здійснювалось Деснянським управлінням поліції ГУНП в місті Києві.

Київська міська прокуратура