У Києві чоловік через помсту підпалив вхідні двері до квартири знайомого

Зловмисник прийшов до товариша з наміром вчинити конфлікт через неприязні відносини, а коли виявив, що того не має вдома, підпалив запальничкою оббивку вхідних дверей. За вчинене фігуранту загрожує до десяти років позбавлення волі.

До Подільського управління поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки, яка повідомила, що горять двері до квартири її сусідів. На місце події терміново прибули співробітники ДСНС, які загасили пожежу, а також правоохоронці для з’ясування всіх обставин та документування злочину.

Заявниця розповіла правоохоронцям, що перед пожежею по дверях сусідньої квартири голосно гримав невідомий їй чоловік. Через деякий час, жінка відчула запах диму та побачила що горять двері сусідської квартири.

Проводячи першочергові оперативні заходи, поліцейські встановили, що до вчинення злочину причетний 41-річний киянин. Як з’ясувалось, зловмисник прийшов до товариша з наміром вчинити конфлікт через неприязні відносини, а коли виявив, що того не має вдома, підпалив запальничкою оббивку вхідних дверей.

Слідчі затримали палія в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури, повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна. Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. За вчинене підозрюваному загрожує до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва