У Києві чоловік через ревнощі вдарив ножем мешканця Троєщини

Зловмисник хитрощами заманив до загального коридору багатоповерхівки сусіда, де наніс йому поранення у живіт. За скоєне фігуранту загрожує до восьми років в’язниці.

До поліції Києва надійшло повідомлення від лікарів про те, що з під’їзду багатоповерхівки на вулиці Олександри Екстер вони доставили непритомного 44-річного чоловіка з пораненням у живіт. На місці події працювали слідчо-оперативна група та оперативні співробітники територіального управління поліції.

Правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетний 44-річний мешканець цього ж будинку. Зловмисник, підозрюючи свою дівчину у зраді, зустрівся з суперником у загальному коридорі багатоповерхівки біля свого помешкання. Там між чоловіками відбулась розмова, під час якої фігурант вдарив ножем у живіт потерпілого та намагався приховати сліди злочину.

Поліцейські затримали киянина в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та розшукали й вилучили ймовірне знаряддя вчинення злочину.

Слідчі за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва