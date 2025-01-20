У Києві чоловік місяцями труїв цивільну дружину, внаслідок чого вона померла

Оболонською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно 67-річного чоловіка за фактом умисного вбивства цивільної дружини та незаконного заволодіння її автомобілем (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 289 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 60-річна киянка останній рік свого життя весь час хворіла. Перед смертю жінка фактично була прикута до ліжка – у неї набрякали руки та ноги, випадало волосся, не було сил та апетиту. Всього за рік цілком здорова людина перетворилась на тяжко хвору – двічі перебувала у лікарнях, втім щойно поверталась додому, її самопочуття погіршувалось.

Причиною такого стану жінки лікарі називали токсичний гепатит, однак що викликало раптову хворобу, пояснити не могли. У весь цей час поруч з нею був її цивільний чоловік, з яким вона прожила разом більше 20 років.

Згодом експертиза показала: причиною смерті жінки стала хвороба печінки, викликана отруєнням хімічною речовиною, яку їй підсипали у їжу.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом тривалого часу труїв жінку її цивільний чоловік. Після її смерті він забрав усі заощадження померлої та її машину Сузукі, сказавши рідним, що авто згоріло в Ірпені під час окупації.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Чоловік перебуває під вартою.

Пресслужба Київської міської прокуратури