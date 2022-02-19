Нацполіція викрила організаторів проплачених «картинних» мітингів для роспропаганди

Сьогодні, 19 лютого, співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції провели санкціоновані обшуки в осіб, які займалися організацією та проведенням проплачених акцій.

За даними правоохоронців, група осіб безпосередньо відповідала за пошук та збір громадян, котрі за грошову винагороду брали б участь у мітингах.

Відомо, що 20 лютого вони планували провести в Києві масові заходи, головним завданням яких є дестабілізація ситуації в державі та створення «телекартинки» для російських пропагандистських ЗМІ. Загалом планувалося вивести до Офісу Президента 1500 осіб.

Під час обшуків поліцейські вилучили прапори, банери та іншу атрибутику із лозунгами, «чорнові» записи, десятки мобільних телефонів та банківських карток тощо. Проводяться подальші процесуальні заходи.

Викриття та припинення мережі організаторів проплачених мітингів — це результат кропіткої щоденної роботи, яку проводить поліція, аби не дозволити зацікавленим особам розхитувати ситуацію в середині держави та сіяти паніку серед громадян.

Національна поліція України