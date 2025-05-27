У Києві чоловік під час застілля жорстоко побив мешканця Троєщини

39-річного нападника поліцейські затримали в іншому районі столиці, йому загрожує до восьми років в’язниці.

До поліції Києва надійшло повідомлення від лікарів про те, що з квартири на вулиці Володимира Висоцького вони доставили непритомного чоловіка із слідами побиття. У подальшому, прийшовши до тями, потерпілий повідомив, що його побив наглядно знайомий чоловік. Для з’ясування обставин події до медичного закладу виїхала слідчо-оперативна група та оперативні співробітники.

Правоохоронці встановили, що 39-річний киянин отримав важкі забійні травми та розрив внутрішніх органів у квартирі товариша, до якого прийшов погостювати. За столом, розпиваючи алкоголь разом з господарем та його сусідами, гість некоректно висловився на адресу жінки, присутньої в компанії.

Його поведінка не сподобалася знайомому і той наніс потерпілому декілька ударів, від яких чоловік впав і не зміг підвестись. Після скоєного зловмисник викликав швидку та втік.

Працівники карного розшуку встановили особу зловмисника та затримали його за місцем проживання у Святошинському районі столиці. Ним виявився 39-річний киянин, якого слідчі затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва