У Києві чоловік погрожував патрульним арбалетом

Вчора поліцейським надійшов виклик про адмінправопорушення. Заявник повідомив, що на вулиці Львівській у Петропавлівській Борщагівці невідомий чоловік кричить та стукає у вікна магазину.

На місці виклику інспектори виявили чоловіка літнього віку, схожого за описом заявника. Він тримав у руках предмет, схожий на холодну зброю — арбалет зі стрілами до нього.

Громадянин не реагував на звернення поліцейських, а потім направив ймовірну зброю в бік інспекторів та попередив, що застосує її.

Патрульні, аби чоловік не наражав нікого на небезпеку, затримали його.

Оскільки у цій події є ознаки кримінального правопорушення, поліцейські викликали слідчо-оперативну групу та передали чоловіка слідчим. Надалі слідчі встановлюватимуть всі обставини цієї справи.

Носіння, виготовлення, ремонт або збут кинджалів, фінських ножів, кастетів чи іншої холодної зброї без передбаченого законом дозволу — це кримінальне порушення та, згідно зі ч. 2 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю) ККУ, карається штрафом від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин, або пробаційним наглядом на строк від двох до п’яти років, або обмеженням волі на той самий строк, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Патрульна поліція Київської області