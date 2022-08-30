У Києві чоловік задушив свою сусідку в лісосмузі

Чоловік та жінка розпивали разом алкоголь неподалік від місця проживання. У ході спілкування фігурант накинувся на потерпілу та задушив.

26 серпня на 102 надійшло повідомлення від місцевої жительки про те, що на вулиці Академіка Заболотного в лісосмузі вона виявила жахливу знахідку — тіло жінки без ознак життя. Передає Інформатор з посиланням на поліцію Києва.

Як повідомили правоохоронці, у той же день за підозрою у скоєнні злочину був затриманий 53-річний сусід померлої.

У ході досудового розслідування встановили, що місцевий житель разом з потерпілою проживали у одній багатоповерхівці. За декілька годин до події вони розпивали алкоголь, а далі разом вийшли з під’їзду та направились у бік лісосмуги, де згодом заявниця виявила тіло жінки з ознаками насильницької смерті.

У подальшому під час обшуку у квартирі фігуранта виявили речові докази, які вказують на його причетність до скоєння кримінального правопорушення. Киянина затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Згідно з висновком судово-медичної експертизи, смерть жінки настала внаслідок асфіксії. Слідчі територіального підрозділу за погодженням з Голосіївською окружною прокуратурою повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство.

Нині вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочину. На час досудового розслідування зловмисник перебуватиме під вартою, йому загрожує до п’ятнадцяти років тюремного ув’язнення.