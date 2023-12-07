У Києві чоловіка вдруге судитимуть за домашнє насильство

Зловмисник раніше притягувався до адміністративної та кримінальної відповідальності за приниження та погрози відносно своїх рідних. Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. Тепер порушнику загрожує до двох років в’язниці.

До Дніпровського управління поліції із заявою звернулась місцева мешканка та повідомила, що батько продовжує вчиняти відносно неї та її матері домашнє насильство: принижує, залякує та погрожує побиттям.

Начальник сектору з протидії домашньому насильству Дніпровського управління поліції Владислав Близнюк розповів, що правоохоронці раніше притягували 55-річного кривдника до адміністративної та кримінальної відповідальності за психологічне насильство відносно дружини, але він свою поведінку не змінив та почав ображати і дочку:

«Порушник декілька разів притягувався до адміністративної відповідальності, а також був фігурантом кримінального провадження за вчинення домашнього насильства. Відповідно до рішення суду він отримав покарання у виді одного року умовного засудження. Не дивлячись на це, зловмисник продовжив чинити протиправні дії, але вже відносно своєї дочки. Тож ми зібрали необхідну інформацію та передали слідчим, які розпочали нове кримінальне провадження за частиною першою статті 126–1 Кримінального кодексу України – домашнє насильство. Під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину».

Наразі правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду для розгляду справи по суті. За скоєне порушнику загрожує до двох років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва