На Прикарпатті п’яний водій збив насмерть 32-річну мотоциклістку

6 липня о 07:15 на дорозі Н-09 в Яремчі сталася смертельна ДТП.

Як повідомили у поліції, 25-річний водій Volkswagen Touareg рухався у напрямку Микуличина, але на заокругленій ділянці дороги не справився з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху.

Внаслідок такого маневру автомобіль зіткнувся з мотоциклом Bajaj Pulsar NS200. Останнім транспортним засобом керувала 32-річна мешканка Києва, яка від отриманих травм загинула на місці аварії. Водій автомобіля, мешканець Києва, не травмувалися, в автівці їхав сам.

У керманича відібрано кров на перевірку стану сп’яніння. Результат підтвердив, що він перебував напідпитку – 1,19 проміле.

За фактом аварії слідчими розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Водія затримано у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини.

Поліція Івано-Франківщини закликає дотримуватися Правил дорожнього руху! // Діло