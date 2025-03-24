Злісному порушнику на Чернігівщині суд заборонив сідати за кермо на 46 років

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці суду та в судовому рішенні від 12 березня.

Чоловік, не маючи водійських прав, не раз керував автомобілем з явними ознаками алкогольного сп’яніння, однак від перевірки відмовлявся.

Він неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності, в тому числі, лише протягом 2024 року 9 разів.

Суд застосував до порушника адміністративне стягнення у виді адміністративного арешту на строк 15 діб із позбавленням права керування транспортними засобами на строк 46 років. Також примусово вилучаються два автомобілі, на яких він їздив. Ці машини належали іншим особам, тому після їх продажу власники отримають грошове відшкодування, а відтак це не буде порушенням принципу «пропорційності втручання в право власності». // Судовий репортер