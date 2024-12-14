Екскерівника Байкового кладовища засуджено за 12 мільйонів збитків

Голосіївський районний суд Києва визнав колишнього завідувача Байкового кладовища винним у службовій недбалості.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 12 грудня.

За матеріалами справи, посадовець несумлінно ставився до роботи. А саме неналежно керував роботою прибиральників кладовища. У 2020-2023 роках підписував та подавав до адміністрації СКП «Спецкомбінат ПКПО» табелі обліку робочого часу прибиральників. На підставі цих документів нараховувалася заробітна плата. Гроші отримали 13 осіб, які фактично не відвідували територію Байкового кладовища і не прибирали там.

Місцевому бюджету територіальної громади Києва заподіяно збитків на 12 мільйонів 245 тисяч гривень.

У судовому засіданні чоловік вину визнав в повному обсязі. Він був завідувачем Байкового кладовища з 2014-го по 2023 рік. Йому підпорядковувались працівники, зокрема охоронці, поховальники, прибиральники, а всього 52 особи. Він не оформлював на роботу прибиральників, які вказані в обвинувальному акті. Спецкомбінат давав йому табелі і він їх підписував, зокрема це стосувалося тих прибиральників, які зазначені в обвинувальному акті . Коли він запитав у відділі кадрів Спецкомбінату, чому ці прибиральники не працюють, йому відповіли, що вони задіяні на інших кладовищах. Оскільки таких кладовищ 5-6, він не мав сумнівів, що вони там дійсно працюють і табелював їх. Розпорядником грошей є Спецкомбінат. Він згоден, що неналежно чином виконував службові обовʼязки, несумлінно до цього ставився. Але запевнив, що зробив це без злого умислу і шкодує.

У дебатах прокурор висловився за умовне покарання. Але суд це не побачив підстав для цього.

Не встановлено обставин, які помʼякшують покарання, зокрема на доведена щирість каяття і активне сприяння у розкритті злочину.

Про якісь активні дії щодо сприяння розкриттю злочину ні прокурор, ні захист не повідомили. Обвинувачений нічого не зробив для відшкодування збитків.

Характеристик із попереднього місця робот та з місця проживання обвинуваченого суд не отримав. Саме лише визнання вини і відсутність судимостей не свідчать, що чоловік може виправитись без відбування покарання. Захворювання обвинуваченого (гіпертонічна хвороба, цукровий діабет) також не є такими, що унеможливлюють тримання у місцях позбавлення вола.

Колишного посадовця засудили до 3 років позбавлення волі із забороною на 3 роки обіймати адміністративні посади в підприємствах, установах чи організаціях державної чи комунальної форми власності.

Представник Київської міської ради як потерпілого під час судового розгляду участі не брав. Хоча повідомлявся про місце і час судового засідання, але з заявами, клопотаннями до суду не звертався. Під час підготовчого судового засідання представник мерії сказав, що цивільний позов подадуть після вироку суду.