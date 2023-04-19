У Києві дільничні офіцери поліції затримали чоловіка, який тяжко травмував знайому

Зловмисник під час сварки побив жінку. Правоохоронці затримали підозрюваного на місці скоєння злочину. Потерпіла наразі перебуває під наглядом лікарів. За скоєне чоловіку загрожує до восьми років тюремного ув’язнення.

На спецлінію 102 надійшло повідомлення від лікарів швидкої про те, що з квартири на вулиці Азербайджанській вони госпіталізували жінку з тяжкими травмами голови та забоями всього тіла. Для перевірки інформації та з’ясування всіх обставин за вказаною адресою прибули дільничні офіцери поліції.

Як розповів старший дільничний офіцер Дніпровського управління поліції Павло Зогер, правоохоронці поспілкувалися з родичами потерпілої та з’ясували, що жінка отримала травми після зустрічі зі знайомим:

«Наступного дня потерпілій стало погано й дочка зателефонувала до «швидкої». Лікарі госпіталізували місцеву мешканку із численними гематомами на обличчі, забоями всього тіла та переломами ребер. Через декілька годин разом із напарником Олександром Мазуром ми знайшли на території промислової зони приміщення, де потерпіла відпочила зі своїм знайомим, яким працює там охоронцем. Всередині будівлі були сліди, схожі на кров, а також підозрюваний, який саме спав.

Слідчо-оперативна група вилучила речові докази, а ми затримали зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився киянин, 1983 року народження, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння аналогічних злочинів, а також за незаконне заволодіння транспортним засобом».

За цим фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

«Наразі слідчі під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове слідство триває», — зазначив Павло Зогер.

Відділ комунікації поліції Києва