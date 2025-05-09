У Києві довічне ув’язнення отримав чоловік, який вбив сплячу знайому ударом ножа у скроню

За принципової позиції Київської міської прокуратури судом оголошено обвинувальний вирок 35-річному чоловіку за умисне вбивство та пограбування своєї знайомої (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 КК України). Чоловіка засуджено до найсуворішого покарання — довічного позбавлення волі.

Прокурором в суді доведено, що обвинувачений не мав стабільного доходу та роботи, тож жив переважно із підробітків, які шукав у Києві. При цьому, працюючи охоронцем магазину в торгівельному центрі, він познайомився із 34-річною жінкою, у якої періодично мешкав. Вона обіймала керівну посаду та мала достатні доходи, тож у певний момент залицяльник вирішив її пограбувати.

В день вбивства у вересні 2023 року чоловік приїхав до своєї знайомої, яка жила разом з 13-річною донькою та залишився у квартирі на ніч. Коли всі лягли спати, чоловік вдарив жінку ножем у скроню, внаслідок чого вона померла.

Після цього він забрав золоті прикраси, мобільні телефони вбитої та її доньки, інші цінні речі, зачинив квартиру та втік. Усі ключі від помешкання він забрав з собою.

На ранок дитина виявила тіло вбитої матері. Оскільки телефонів та ключів від квартири дівчина не знайшла, вона вибігла на балкон та почала кричати, благаючи про допомогу.

У суді обвинувачений свою провину не визнавав. На підставі наданих прокурором неспростовних доказів та враховуючи принципову позицію щодо покарання, колегія суддів Дніпровського районного суду міста Києва засудила чоловіка до довічного позбавлення волі.

Зазначимо, що обвинувачений вже відбував покарання за умисне вбивство, яке скоїв у віці 15-ти років. Тоді чоловік провів за ґратами 13 років.

До набрання вироком законної сили суд залишив обвинуваченого під вартою. Досудове розслідування здійснювали слідчі ГУ Нацполіції у м.Києві.

Пресслужба Київської міської прокуратури