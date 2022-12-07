У Києві двоє зловмисників підстрелили, а потім жорстоко побили чоловіка

Потерпілий отримав тяжкі травми внаслідок конфлікту з чоловіком колишньої цивільної дружини. Спільники вистрелили у потерпілого, а потім завдали чоловіку чисельних ударів. За скоєне раніше судимому за розбій полтавчанину та раніше судимому за вбивство уродженцю Київщини загрожує до десяти років в’язниці.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевого мешканця, про те, що поблизу багатоповерхівки на проспекті Романа Шухевича він чув декілька звуків, схожих на постріли, а згодом бачив, як двоє невідомих б’ють чоловіка. За вказаною адресою прибули екіпаж патрульних поліцейських, слідчо-оперативна група територіального підрозділу та бригада «швидкої».

З місця події медики негайно госпіталізували потерпілого у лікарню з ушкодженнями голови, а слідчо-оперативна група під час огляду вилучила три гільзи, патрон, гумову кулю та інші речові докази. За попереднім діагнозом, у чоловіка відкрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку, а також вогнепальні поранення руки. Нині він перебуває під наглядом лікарів.

Провівши низку оперативно-розшукових заходів, правоохоронці встановили, що потерпілий отримав тяжкі травми внаслідок конфлікту з чоловіком колишньої цивільної дружини. Зловмисник разом зі своїм другом вирішив силою з’ясувати стосунки з опонентом. Спочатку один з них декілька разів вистрелив у чоловіка з травматичної зброї, а після того, як від отриманих поранень потерпілий впав на землю, вони разом побили палицею. З місця скоєння злочину зловмисники втекли на автомобілі.

Співробітники управління карного розшуку столичного главку поліції спільно з оперативниками Дніпровського управління поліції затримали підозрюваних за місцями проживання в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявилися уродженець Київщини, 1994 року народження, раніше судимий за вбивство, та 39-річний полтавчанин, раніше судимий за розбій.

Наразі слідчими за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури м. Києва зловмисникам повідомлено про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене групою осіб. Вирішується питання щодо обрання запобіжних у вигляді тримання під вартою. Затриманим загрожує до десяти років тюремного ув‘язнення.

Відділ комунікації поліції Києва