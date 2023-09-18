У Києві грабіжник напав з викруткою на жінку

Погрожуючи фізичною розправою, зловмисник відібрав сумку з особистими речами у 73-річної киянки. Свідки події зупинили нападника та тримали його до приїзду поліцейських. Фігуранту загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

До поліції Києва звернувся місцевий мешканець із повідомленням про те, що на вулиці Закревського у Деснянському районі невідомий пограбував жінку. На місце події виїхали працівники патрульної поліції та слідчо-оперативна група.

Поліцейські опитали 73-річну потерпілу та встановили, що у під’їзді невідомий раптово підійшов до жінки, підніс до її шиї викрутку та силою забрав сумку з особистими речами. Двоє перехожих почули крик про допомогу та зупинили нападника, коли той втікав. Для надання медичної допомоги киянці була викликана швидка медична допомога, лікарі якої виявили тілесні ушкодження на шиї. Від госпіталізації заявниця відмовилася.

Слідчі затримали уродженця Луганської області, 1990 року народження, раніше судимого за скоєння майнових злочинів, у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі вилучили викрадені речі та знаряддя вчинення злочину.

Слідчим відділом Деснянського управління поліції за погодженням із Деснянською окружною прокуратурою міста Києва фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбій, вчинений в умовах воєнного стану. Фігуранту загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва