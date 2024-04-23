Зловмисники використовували прибуток від продажу таблеток «Subutex» для закупівлі нових партій наркотиків

Прокурори Самбірської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 52-річного львів’янина та 44-річного мешканця Самбірщини. Їм інкриміновано незаконне придбання, зберігання, пересилання з метою збуту, незаконний збут наркотичних засобів, вчиненому повторно, та використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів (ч. 1, 2 ст. 307, ч. 1 ст. 306 КК України).

Слідством встановлено, що в період з квітня 2023 року по січень 2024 року чоловіки організували незаконну схему збуту таблеток «Subutex».

Для цього львів’янин пересилав наркотичний засіб поштовим відправленням своєму спільнику, який в подальшому його продавав жителям Самбірщини. Замовлення приймав по телефону, а товар віддавав «клієнтам» при особистій зустрічі.

Кошти, отримані від незаконного збуту наркотичних речовин вказані особи використовували для придбання заборонених таблеток та подальшого їх незаконного обігу.

Фігурантів затримано «на гарячому» – під час переправлення чергової партії наркотиків.

Таким чином було реалізовано майже 500 таблеток. Загальна сума прибутку від протиправної діяльності становила майже 300 тис. грн.

Досудове розслідування здійснювали слідчі відділення поліції № 1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Львівської обласної прокуратури