У Києві іноземець через конфлікт підпалив квартиру «родичів»

Внаслідок дій чоловіка ніхто не постраждав. За умисне пошкодження майна йому загрожує до десяти років тюремного ув’язнення.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Івашкевича у Оболонському районі пожежа у квартирі. За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група та співробітники ДСНС.

Прибувши на місце події, рятувальники розпочали гасіння пожежі та провели евакуацію мешканців квартири. Внаслідок інциденту люди не постраждали.

Поліцейські встановили, що подружжя спільно в шлюбі придбало квартиру, однак через деякий час жінка пішла від чоловіка. В оселі залишились проживати чоловік, донька та її співмешканець. Згодом жінка приїхала забрати свої речі, але між членами родини розпочався конфлікт на ґрунті розподілу майна. Після чого співмешканець доньки підпалив помешкання.

Порушника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився іноземець, 1968 року народження.

Слідчі Оболонського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна. За процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури фігуранту повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає від трьох до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва