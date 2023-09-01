На Вінниччині судитимуть директора товариства, який завдав державі збитків на ₴42 млн.

Не маючи відповідних дозвільних документів, 46-річний обвинувачений організував незаконний видобуток піску на земельній ділянці площ 12 гектарів. Впродовж 2021-2022 років очолюване ним товариство видобуло та продало майже 47 тисяч метрів кубічних корисних копалин.

За словами заступника начальника слідчого управління обласного главку Едгара Папікяна, товариство, яке орендувало земельну ділянку на території Турбівської громади, видобувало корисні копалини, не отримуючи спеціального дозволу на користування надрами.

Сума завданого державі збитку становить понад 42 мільйони гривень.

Також дії посадовця завдали шкоду екосистемі, зокрема, відбулись незворотні порушення і вони не можуть бути відновлені до початкового стану.

21 червні зловмиснику було повідомлено про підозру, а 31 серпня зібрані матеріали досудового розслідування з обвинувальним актом скеровані до суду.

Оперативний супровід досудового розслідування здійснювали працівники Управління стратегічних розслідувань Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України. Процесуальне керівництво – Спеціалізована екологічна прокуратура Вінницької обласної прокуратури.

За вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 240 (Порушення правил охорони або використання надр, незаконне видобування корисних копалин) Кримінального кодексу України, обвинуваченому загрожує до 6 років увезення.

Відділ комунікації поліції Вінницької області