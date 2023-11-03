У Києві іноземець пограбував торговця на 5 тисяч доларів

Слідчі довели вину чоловіка, який викрав у підприємця гроші. Поліцейські завершили досудове розслідування та направили матеріали з обвинувальним актом до суду. За скоєне фігуранту загрожує покарання до 10 років позбавлення волі.

У вересні цього року на спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що на ринку на вулиці Електротехнічна його пограбував невідомий. Тоді, на місці події слідчо-оперативна група встановила, що зловмисник викрав 5 100 дол США, які були сховані серед товару.

Поліцейські встановили місце знаходження зловмисника, який забіг на паркувальний майданчик та заховався у чужій автівці. Слідчі виявили та вилучили викрадені гроші потерпілого. Порушником виявився іноземець, 1971 року народження.

Під процесуальним керівництвом Деснянської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України ­– грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Наразі слідчі Деснянського управління поліції завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду для розгляду справи по суті. На період слідства фігурант перебував під вартою.

Відділ комунікації поліції Києва