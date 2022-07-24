У Києві іноземця судитимуть за підозрою у вбивстві мешканця Троєщини

Зловмисник наніс ножем численні удари опоненту, від яких потерпілий помер на місці. Правоохоронці закінчили досудове розслідування та направили обвинувальний акт відносно 38-річного фігуранта до Деснянського районного суду. За скоєне фігуранту загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, подія сталася у січні цього року на зупинці громадського транспорту на вулиці Драйзера, що у Деснянському районі столиці. Тоді правоохоронці виявили на асфальті чоловіка без ознак життя та поряд з ним лежав ніж.

Начальник відділення слідчого відділу Деснянського управління поліції Ігор Мордусенко повідомив, що завдяки кропіткій роботі оперативники та слідчі столичного главку та територіального управління поліції затримали у Київській області іноземця, 1984 року народження, причетного до злочину:

«У ході проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів ми встановили, що в той день між двома чоловіками на зупинці громадського транспорту відбулася словесна сварка. Далі затриманий дістав ніж-клинок та більше шести разів вдарив ним потерпілого в груди. Ми затримали чоловіка у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру. Згідно з висновком судово-медичної експертизи, смерть 52-річного чоловіка настала від нанесених травм, які спричинили внутрішню кровотечу. Після отримання висновків експертів ми довели вину затриманого. Наразі він під вартою».

Слідчі Деснянського управління поліції під процесуальним керівництвом окружної прокуратури завершили досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Матеріали провадження з обвинувальним актом відносно 38-річного фігуранта передано до Деснянського районного суду для розгляду справи по суті. Фігуранту загрожує до 15-ти років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Києва