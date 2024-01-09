У Києві ліквідували чергові схеми незаконного виїзду за кордон

За процесуального керівництва прокурорів Печерської окружної прокуратури м. Києва затримано та повідомлено про підозру 32-річному та 38 річному чоловікам за фактами організації незаконного переправлення осіб, які підлягають мобілізації через Державний кордон України (ч. 3 ст. 332 та ч. 1 ст. 15, ч. 3 ст. 332 КК України).

Слідством встановлено, що двоє підозрюваних пропонували чоловікам призовного віку, які бажають перетнути державний кордон України, виготовити підроблені документи, що дозволяють такий проїзд в умовах воєнного стану.

Так, 32-річний киянин за 7 300 доларів США пропонував виготовити документи, якими чоловіки визнавались непридатними до військової служби за результатами ВЛК та вирішення усіх облікових питань у військкоматі.

Інший, 38-річний уродженець Чернігівської області за 8 500 доларів США пропонував виготовити тимчасове посвідчення військовозобов’язаного з поміткою про виключення з військового обліку за станом здоров’я та виготовлення довідки військово-лікарняної комісії.

У ході контролю за вчиненням злочинів після отримання грошових коштів чоловіків затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі їм повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, одному з них з правом внесення застави у розмірі 242 240 гривень.

Слідство у кримінальних провадженнях триває.

Досудове розслідування здійснюється слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м Києві за оперативного супроводження Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської міської прокуратури