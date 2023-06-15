У Києві оголосили про підозру чоловіку, який побив двох підлітків

Під час конфліктної ситуації на дитячому майданчику місцевий мешканець застосував силу до хлопчиків 12 та 13 років. У результаті один з потерпілих отримав тілесні ушкодження. За фактом кримінального проступку проводиться досудове розслідування.

До чергової частини Дарницького управління поліції звернулись батьки двох малолітніх та повідомили, що під час гри в парку Партизанської слави їх діти зазнали насильства з боку невідомого. Для перевірки інформації на місце події прибули слідчо-оперативна група та працівники сектору ювенальної поліції територіального підрозділу.

Поліцейські опитали свідків події та встановили, що в зоні відпочинку для скейтерів між чоловіком та двома підлітками виникла конфліктна ситуація, під час якої дорослий побив дітей. Нападником виявився 37-річний киянин. За висновком судово-медичного експерта, травми, які отримав один з потерпілих, відносяться до легких тілесних ушкоджень.

Працівники відділу дізнання Дарницького управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.125 Кримінального кодексу України – умисне легке тілесне ушкодження, ч.1 ст.126 ККУ – побої і мордування та за погодженням Дарницької окружної прокуратури міста Києва повідомили кривднику про підозру у вчиненні кримінального проступку. Санкція статей передбачає штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до 200 годин, або виправні роботи на строк до одного року.

Відділ комунікації поліції Києва