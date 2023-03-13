У Києві оперативники затримали грабіжника

Зловмисник вирвав з рук потерпілого мобільний телефон, втік та кілька днів переховувався за місцем мешкання у Київській області, поки його не затримали правоохоронці. За скоєне фігуранту загрожує до десяти років ув’язнення.

До поліцейських Солом’янського управління поліції надійшло повідомлення від 41-річного киянина про те, що біля магазину на вулиці імені Романа Ратушного невідомий чоловік відібрав у нього мобільний телефон. За вказаною адресою виїхали патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група територіального підрозділу для встановлення обставин події.

Прибувши на місце працівники поліції обстежили прилеглу територію та провели комплекс оперативно-розшукових заходів із залученням співробітників управління кримінального аналізу. З’ясувалось, що до скоєння злочину причетний раніше судимий за крадіжку мешканець Київської області. Поліцейські розшукали 31-річного зловмисника та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За погодженням із Солом’янською окружною прокуратурою слідчий Солом’янського управління поліції повідомив фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану та готує клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до десяти років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Києва