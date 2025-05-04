Поліція врятувала батька криптовалютного мільйонера, викраденого заради викупу

Французька поліція врятувала батька криптовалютного мільйонера, якого викрали та з метою викупу утримували в передмісті Парижа.

Про це, як пише “Європейська правда”, повідомляє BBC.

На чоловіка напали в четвер серед білого дня в центрі Парижа – його затягли в фургон четверо чоловіків у балаклавах.

Французькі ЗМІ повідомляють, що у викраденого, якого в суботу врятували з будинку в Палезо, на півдні Парижа, не було одного пальця.

Це вже третій випадок викрадення, пов’язаний з криптовалютною індустрією Франції, який стався цього року.

За повідомленнями, жертва останнього випадку – чоловік віком близько 50 років. Газета Le Parisien повідомила, що викрадачі вимагали від його багатого сина викуп у розмірі 5-7 млн євро.

Поліція знайшла будинок за допомогою сигналу мобільного телефона. Було затримано чотирьох підозрюваних.

У суботу ввечері міністр внутрішніх справ Франції Бруно Ретайо в дописі в X привітав слідчих з “винятковою роботою з визволення цього чоловіка”.

Інцидент стався менш ніж через чотири місяці після викрадення Девіда Балланда, співзасновника криптовалютної компанії Ledger, разом з дружиною в їхньому будинку в центральній Франції. Їх врятувала поліція за кілька днів. Балланд також втратив палець.

Злочинці вимагали викуп у розмірі 10 мільйонів євро. У зв’язку з цією справою було заарештовано шістьох чоловіків і одну жінку.

А на початку січня 56-річний чоловік був знайдений живим у багажнику автомобіля поблизу західного міста Ле-Ман. За повідомленнями ЗМІ, його викрадачі намагалися вимагати гроші від його сина, криптовалютного інфлюенсера з Дубая.